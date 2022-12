Cold case grillroom Kamel uit 1994: ‘Het is niet menselijk om zoiets te doen’

Connect on Linked in

De politie gaat opnieuw aan het werk met een dubbele moordzaak uit 1994, in Den Haag. Het gaat om de ernstige mishandeling van de eigenaar en een medewerker van een grillroom, die aan hun verwondingen overlijden.

door Joost van der Wegen

Mishandeling

Op woensdag 28 september 1994 rond 13.30 uur krijgt de politie een melding dat er in een grillroom op de Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag een ernstige mishandeling heeft plaatsgevonden.

Bij aankomst blijkt de grillroom een bloederig decor te zijn van een misdaad.

De politie treft op straat een zwaargewonde man aan. Het gaat om de 20-jarige Tamer El Atar. De man gaat met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis.

Op de eerste verdieping van de grillroom treft de politie nog een zwaargewonde man aan. Het is de 45-jarige Sayed El Youssef. De 20-jarige Tamer overlijdt twee dagen later aan zijn verwondingen. De 45-jarige Sayed overlijdt een half jaar later.

Geslagen

Sayed was de eigenaar van de grillroom Kamel die elke dag om 16.00 openging. Tamer liet tussen 12.00 uur en 13.00 iemand binnen. In dat uur heeft iemand hem met een stomp voorwerp op zijn hoofd geslagen. Tamer heeft buiten nog alarm geslagen over de overval, en stortte neer vlak voor een nabijgelegen bloemist.

Later werd Sayed boven de grillroom met een hoofdwond en buiten bewustzijn aangetroffen. Hij lag waarschijnlijk boven nog te slapen. Het motief van deze dubbele moord is nog steeds onduidelijk maar kan liggen in een roof, afpersing, ruzie of een zakelijk geschil. Er is door de politie in de grillroom contant geld gevonden, maar het is onduidelijk of er ook daadwerkelijk iets is gestolen.

De twee Egyptische mannen waren na de aanslag niet meer in staat een verklaring af te leggen. Ze verkeerden allebei in een coma.

De twee mannen worden beiden beschreven als sociaal, hardwerkend en vriendelijk.

Twee weken na de mishandelingen zijn er wel twee verdachten aangehouden, die probeerden in te breken in de grillroom, omdat er nog geld zou liggen. Maar zij werden weer vrijgelaten.

Hoop

Wijkagenten van politiebureau Overbosch en rechercheurs van het Cold Case-team van de politie gaan in deze zaak samenwerken in de hoop dat zij in deze zaak na 28 jaar nog tips kunnen krijgen. Het initiatief voor het onderzoek kwam van de wijkagenten.

De politie over de aanpak met wijkagenten: ‘Door bezoek aan bijvoorbeeld verzorgingshuizen, buurtwinkels en mensen die al jaren in de wijk wonen proberen zij tips te krijgen om het onderzoek naar onopgeloste moordzaken nieuw leven in te blazen.’

De broer van Sayed el Youssef, één van de slachtoffers van de dubbele moord in 1994, bij RTV West: ‘De mensen die het hebben gedaan, lopen nog vrij rond. En de beelden van 28 jaar geleden kan ik niet vergeten. Het is niet menselijk om zoiets te doen. Ik moet weten waarom het is gebeurd.’

In het programma ‘Team West’ van RTV West is woensdagavond aandacht voor de zaak gevraagd.