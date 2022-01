Coldcaseteam heropent zaak naar vondst romp in het IJ

Connect on Linked in

De politie in Amsterdam doet hernieuwd onderzoek naar de vondst van een romp van een man op 30 januari 2013, precies negen jaar geleden. Een voorbijganger vond in het Amsterdamse IJ, ter hoogte van de NDSM-werf aan de oever in Amsterdam-Noord een groot blauw plastic pakket. Als agenten het pakket uit het water halen, blijkt er een romp van een man in te zitten.

Noord- of Oost-Europa

Het hoofd en de ledematen zijn nooit gevonden. Uit onderzoek naar de romp bleek dat de man met geweld om het leven was gebracht. Volgens de politie gaat het om iemand uit Noord- of Oost-Europa, maar lukte het niet om zijn identiteit vast te stellen. Het Amsterdamse coldcaseteam kan niet zeggen of daarover inmiddels meer duidelijk is.

Bruin touw

Of de man het slachtoffer is geworden van moord of dat hij onder andere omstandigheden is overleden en dat daarna is geprobeerd zijn lichaam te laten verdwijnen, is niet duidelijk. Het onderzoek van het coldcaseteam richt zich onder meer op een bruin touw dat op een speciale manier rond het plastic is geknoopt. Voor het maken van zo’n oogspits en takeling is volgens de politie een bepaalde vaardigheid nodig.

Het coldcaseteam is op zoek naar getuigen en mensen die meer weten. In de zaak is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.