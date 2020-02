Coldcaseteam heropent zaak vermoorde Sedar Soares (13)

Connect on Linked in

Een coldcaseteam van de politie doet zeventien jaar na de moord op Sedar Soares (13) opnieuw onderzoek naar de zaak. Soares, een Kaapverdisch-Nederlandse jongen werd op 1 februari 2003 doodgeschoten toen hij bij metrostation Slinge in Rotterdam sneeuwballen naar passerende auto’s en voetgangers gooide.

Collectieve geheugen

Rechercheur René Bergwerff van het coldcaseteam dat de moord op Sedar Soares onderzoekt, zegt in De Telegraaf dat “elk denkbaar scenario tegen het licht zal worden gehouden”. ‘De moord staat gegrift in het collectieve geheugen van Nederland. Deze zaak moet worden opgelost.’

“Onverteerbaar”

De 32-jarige Janet Soares, zus van Sedar, is blij dat de politie de zaak heropent en hoopt op een doorbraak. ‘Het is voor ons onverteerbaar dat niemand voor de moord op mijn broertje is veroordeeld en achter slot en grendel zit. Wij hopen vooral dat mensen eindelijk na al die jaren nu wel hun mond opendoen en vertellen wat er is gebeurd, en wie Sedar heeft doodgeschoten. Het vreet aan ons dat er geen gerechtigheid is geweest’, vertelt ze tegen de krant.

Gerald H.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde in 2005 Gerald H. tot vijftien jaar cel voor de moord, maar hij werd door het gerechtshof en de Hoge Raad vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Getuigen trokken tijdens het hoger beroep plotseling hun verklaring in.

Om de zaak nieuw leven in te blazen, nam de politie de moord op in een coldcasekalender, die in gevangenissen en tbs-instellingen is verspreid.