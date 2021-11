Colombia: 10.000 kilo cocaïne in beslag genomen

Connect on Linked in

De strijdkrachten van Colombia hebben dinsdag 10 ton cocaïne in beslag genomen. Er zijn ook twee laboratoria vernietigd waar cocaïnepoeder werd gemaakt. Volgens de minister van Defensie, Diego Molano, waren zowel de drugs als de labs eigendom van de linkse guerrillabeweging (ELN).

De vangst werd gedaan tijdens een operatie in het zuidoosten van het land, in de provincie Narino, nabij de grens met Ecuador. Er is ruim 10.000 liter opgeloste cocaïne gevonden en meer dan 2.000 kilo poeder, naast chemicaliën die nodig zijn voor het omzetten van vloeibare cocaïne en pasta naar cocaïnepoeder.

De waarde van de vangst ter plaatse is ongeveer 12 miljoen dollar. In Europa zou het in de groothandel ongeveer 300 miljoen euro opleveren. De straatwaarde ligt nog veel hoger.

De vangst is de grootste die dit jaar tot nu toe is gepakt. Krijgsmacht en politie van Colombia namen in 2020 een record van 505 ton cocaïne in beslag. Dit jaar is er ongeveer 100 ton gepakt.