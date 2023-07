‘Colombia arresteert drugsverdachte op verzoek van Nederland’

Connect on Linked in

In Colombia is dinsdag door de Nationale Politie naar buiten gebracht dat op verzoek van de Nederlandse justitie een man is aangehouden als verdachte van georganiseerde grootschalige drugshandel. De verdachte is Jean Paul Hoyos Bohórquez (alias Sodapuppy, 43).

Interpol

Hij wordt beschuldigd van het leiden van een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met cocaïnesmokkel in Mexico, Spanje en Nederland. Het Openbaar Ministerie had via Interpol een arrestatiebevel voor de Colombiaan uit laten gaan. De man is afkomstig uit Cúcuta, een stad aan de grens met Venezuela.

Cocaïnelabs

De Colombiaanse politie zegt dat de man is gearresteerd op basis van het werk van de inlichtingendienst van de Nationale Politie. De man werd opgespoord in de buurt van El Crucero in de gemeente San Pedro, ruim 80 kilometer noordelijk van de stad Cali.

Nederland verdenkt Hoyos van het opzetten van cocaïnelabs in Nederland. In dat soort labs wordt van cocaïnepasta het snuifbare cocaïnepoeder geproduceerd of cocaïne gewonnen uit kleding of vloeistoffen zoals shampoo.