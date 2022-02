Colombia: ‘Nederlander keurde cocaïne en betaalde met crypto’

Connect on Linked in

Volgens Colombiaanse media is er in dat land recent een Curaçaose Nederlander gearresteerd die voor verschillende criminele organisatie in Europa cocaïne keurde en vervolgens aankocht met cryptomunten. Het gaat volgens Semana om Jurick C. (36), die in het Verenigd Koninkrijk wordt gezicht als verdachte van een levensdelict.

Valle del Cauca

Politiebronnen hebben aan Semana verteld dat C. in de centraal gelegen Valle del Cauca contacten had met een criminele organisatie die lokaal bekend staat als La Señora Cero. Met dat netwerk zou C. cocaïne hebben gekeurd en aangeschaft voor criminele organisaties in Nederland, Spanje, Duitsland en Frankrijk. Betalingen zouden zijn verlopen in cryptocurrencies zoals Bitcoin en Nuclear Bomb (NB), onder meer op Binance, een grote crypto-markplaats.

C. werd aangehouden in de stad Cali op het moment hij drugshandelaren ‘uit het zuiden van het land’ zou ontmoeten om een ​​zending te testen op cocaïnegehalte en zuiverheid, aldus Semana.

Interpol

Volgens de Colombiaanse autoriteiten is het voor het eerst dat er in een onderzoek wordt vastgesteld dat er cocaïne op grote schaal door een crimineel netwerk werd gefinancierd door bitcoins, en niet door cash.

C. is in beeld gekomen nadat de Britse autoriteiten hem in november 2020 via Interpol internationaal hadden gesignaleerd. Hij is in het Verenigd Koninkrijk verdachte in een moordonderzoek in Londen, in 2020.

C. blijkt tot 2019 in de gemeente Leeuwarden ingeschreven te hebben gestaan.

10 miljoen per maand

Nadat er internationaal gecoördineerd onderzoek had plaatsgevonden zou zijn ontdekt dat C. voor 10 miljoen dollar per maand aan cryptotransacties deed. Nadat hij de kwaliteit van de cocaïne had vastgesteld informeerde hij zijn partners in Europa, aldus de Colombiaanse politie, waarna de helft van het overeengekomen bedrag in crypto werd overgemaakt. De andere helft volgde als de drugs in de haven van bestemming was aangekomen.

Het onderzoek naar C. zou banden hebben met de recente inbeslagname van 1,4 ton cocaïne in Santa Marta. Dat ging om twee zendingen die waren bestemd voor de fruitterminal in Antwerpen. In dat onderzoek viel de naam van de Colombiaanse drugsbende Los Pachenca, en van Joegoslavische criminelen.