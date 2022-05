Colombia: Nederlander opgepakt in onderzoek liquidatie officier van justitie

Connect on Linked in

Nadat er vorige week in Colombia een Paraguayaanse drugsbestrijder werd vermoord zijn er in een actie van de Colombiaanse politie zeker 17 mensen gearresteerd, onder wie een Nederlander. De politie ziet de Braziliaanse criminele organisatie PCC als opdrachtgever voor de liquidatie. Hoofdverdachte is de Braziliaan Diego Mauricio Blanco, die geldt als een topfiguur binnen de PCC.

Baby

Pecci was in Paraguay een bekende crimefighter en getrouwd met een journalist. Hij was op huwelijksreis in Colombia. Enkele uren voor zijn dood op 10 mei maakte zijn vrouw op Instagram bekend dat de twee een kind verwachtten. Ze waren in de buurt van Cartagena op vakantie, op het toeristeneilandje Baru. Toen ze op een privéstrandje waren voeren twee mannen op een jetski naar Pecci toe, ze stapten af en begonnen te vuren.

De stroom cocaïne die vanuit Peru en Bolivia via Brazilië, Paraguay en andere landen aan de Rio de la Plata naar Europa en Azië gaat is de laatste jaren sterk groeiende. Paraguay merkt de gevolgen daarvan door groeiende corruptie en criminaliteitscijfers. Braziliaanse drugsnetwerken hebben er grote invloed. Ook is het land in toenemende mate van belang in witwasconstructies.

Albanië

De Colombiaanse politie zegt nu in het moordonderzoek verdachten uit verschillende landen te hebben opgepakt. Naast Blanco is er een verdachte met de Nederlandse nationaliteit, en verder mensen uit Colombia, Venezuela, Italië, de Dominicaanse Republiek, en Albanië. De arrestaties werden gedaan op een reeks verschillende plaatsen in Colombia.

Diego Mauricio Blanco zou aan het hoofd staan van een netwerk dat cocaïne distribueert vanuit Brazilië. De groep staat bekend als de “Clan Rocha”, een deel van het reusachtige netwerk van de PCC. Pecci zou onderzoeken naar de Clan Rocha hebben uitgevoerd.

Clan Rocha distribueert volgens de Colombiaanse politie ongeveer 5 ton cocaïne per maand naar de Verenigde Staten, Afrika en Europa vanuit Bolivia, Peru en Colombia.

De vorige leider van de Clan Rocha was Luis Carlos Rocha. Hij kwam vast te zitten in 2017. De groep wordt nu geleid door Joao Suárez Rocha.

Grupo NL

De Nederlander zou deel uitmaken van een clubje mensen dat in Colombia bekend staat als “Grupo NL”, en dat banden zou onderhouden met de Italiaanse ‘Ndrangheta.

De mannen worden verdacht van drugshandel via onder meer de Dominicaanse Republiek. De aangehouden verdachten worden gezocht in negen landen, onder meer door België, Portugal, Argentinië, Spanje en Italië.