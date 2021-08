Colombia pakt 116.000 kilo coke

Connect on Linked in

Tussen 15 mei en 3o juni hebben de Colombiaanse autoriteiten 116 ton cocaïne onderschept. In dezelfde periode werden ook 780 drugslaboratoria vernietigd. Ook werden 95.000 kilo marihuana, vijf vliegtuigen, 69 boten, drie onderzeeërs, tientallen vuurwapens en miljoenen aan contant geld in beslag genomen.

In totaal werden meer dan 500 personen van verschillende nationaliteiten opgepakt. De drugs, cash en transportmiddelen werden niet alleen in Colombia in beslag genomen, maar ook in de Caraïben, Atlantische Oceaan en de Pacific.

Nederland

Dat gebeurde allemaal in het kader van Operatie Orion, fase 7. Bij de acties waren 38 landen betrokken, waaronder de Verenigde Staten, Spanje, Brazilië, Duitsland en Costa Rica. Ook Nederland was betrokken bij de operatie, die onder leiding stond van Colombia. Operatie Orion is in 2018 gestart en vindt in verschillende fases plaats.

Plantage

Colombia is de grootste producent van cocaïne ter wereld, gevolgd door Peru en Bolivia. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties zouden er in Colombia 143.000 hectare aan illegale coca plantages zijn.