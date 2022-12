Colombia, VS en Nederland pakken 9,7 ton cocaïne in Caribische Zee

Connect on Linked in

De Colombiaanse marine heeft samen met de Amerikaanse en Nederlandse autoriteiten 9.700 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens acht verschillende operaties in de Caribische Zee. De drugs waren bestemd voor de VS en Europa en hebben volgens Colombia een straatwaarde van 327 miljoen dollar (310 miljoen euro). Er zijn vijftien verdachten opgepakt, zo meldt de Colombiaanse marine.

Bij een eerste operatie werd in de territoriale wateren van Aruba 5.117 kilo cocaïne in drijvende pakketten gevonden. De drugs waren in de zee achtergelaten, om later opgehaald te worden door anderen. De bestemming was de Dominicaanse Republiek, een overslagpunt voor cocaïne.

Bij andere operaties werd nog eens bijna 5.000 kilo cocaïne in beslag genomen, onder meer in zogenoemde go-fasts (snelle smokkelboten). Over de nationaliteit en leeftijd van de vijftien verdachten is niets bekendgemaakt.

Nederlandse marineschepen

In de Caraïbische Zee patrouilleren al vele jaren lang permanent militairen en opsporingsdiensten van verschillende landen om het vervoer van drugs vanuit Zuid-Amerika tegen te gaan. De Nederlandse marineschepen Zr.Ms. Groningen, Zr.Ms. Friesland en Zr.Ms. Holland van de Koninklijke Marine hebben dit jaar in het Caribisch gebied als ruim 26.000 kilo cocaïne onderschept, zo blijkt uit een overzicht van Defensie.