Vrijdag heeft de Douane in de Rotterdamse haven 700 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zat in een container met bananen die was aangevoerd vanuit Colombia.

Het schip was al op 1 juni aangekomen in de Rotterdamse haven. Volgens het Openbaar Ministerie was de container bedoeld voor een bedrijf in Barendrecht maar dat bedrijf heeft waarschijnlijk niets met de smokkel te maken.

Justitie schat de straatwaarde van de cocaïne op ruim 52 miljoen euro.