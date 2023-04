Colombiaanse bananen met cocaïne in Uitgeest

Connect on Linked in

Donderdag is er 350 kilo cocaïne aangetroffen bij een fruitbedrijf in Uitgeest. Volgens de FIOD werden de drugs gevonden tussen een lading bananen. De zending was afkomstig uit Colombia.

Titan

Op de geperste kiloblokken was het stempel “Titan” geplaatst. Cocaïneproducenten stempelen de blokken altijd zodat de eigenaar van een bepaalde zending duidelijk is.

De FIOD schat de straatwaarde van de cocaïne, als die zou zijn versneden en verkocht in de detailhandel, op 25 miljoen euro. Dat komt neer op ruim 71.000 per kilo. De kiloprijs in de groothandel is ongeveer een derde.

Vernietigd

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het bedrijf in Uitgeest waar de cocaïne is gevonden heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. Er is niemand aangehouden.

HARC Amsterdam Noord-Holland heeft de zaak in onderzoek. Het HARC is een samenwerkingsverband van de FIOD, Douane en de politie.