Colombiaanse “koks” opgepakt in cocaïnelab op Spaanse boerderij (VIDEO)

De Spaanse politie heeft in Toledo (70 km van Madrid) vier Colombiaanse “drugskoks” opgepakt die cocaïne produceerden in een laboratorium. In totaal werden vijf mensen gearresteerd en werd 50 kilo cocaïne en 3.000 liter chemicaliën in beslag genomen. Het cokelab had de capaciteit om ongeveer 150 kilo cocaïne per maand te produceren.

Permanent bewaakt

Het drugslab werd ontmanteld op een boerderij in de plaats Recas in de provincie Toledo. Het pand met vier gebouwen werd permanent bewaakt om eventuele aanwezigheid van de politie te detecteren. Een speciaal arrestatieteam viel het drugslab binnen.

Slaapverblijf

Volgens de Spaanse politie waren de vier gearresteerde “koks” de enige mensen die de technische kennis in huis hadden om de cocaïne te produceren. Een Spanjaard die ook in het pand aanwezig was, was de bewaker van het cocaïnelab. In een slaapkamer was een bed aanwezig en lagen matrassen op de grond waar de verdachten sliepen.

Kristallisatie

In de woonkamer van de boerderij vond de laatste fase voor kristallisatie plaats en werd ongeveer 50 kilo cocaïnehydrochloride (snuifcocaïne) gevonden. Hier bevond zich de filter-, pers- en verpakkingsruimte. In de keuken stonden versnijdingsmiddelen en verschillende apparaten, waaronder een grote hydraulische machine die werd gebruikt om de cocaïne te persen.

Vanwege de technische complexiteit van de ontmantelde faciliteiten en de hoeveelheid gevonden chemicaliën kon worden geschat dat de organisatie een productiecapaciteit had van ongeveer 150 kilo cocaïne per maand.