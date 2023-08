Colombiaanse OM: ‘Albanees werd in 180 landen gezocht’

Connect on Linked in

In Colombia is een voortvluchtige Albanees opgepakt die in zeer veel landen, waaronder Nederland, werd gezocht voor grootschalige drugshandel. Besnik Nikolli (alias El Gordo of Niko) werd gearresteerd in de stad Santa Marta, aan de Colombiaanse noordkust.

Interpol

Het netwerk waar Nikolli deel van uitmaakte was vooral actief in Colombia en in Nederland en België, en in andere Noord-Europese landen, aldus de Colombiaanse autoriteiten. Hij werd sinds 2021 gezocht door Interpol. Waarschijnlijk zal de man nu naar Frankrijk worden uitgeleverd.

Levensstijl

Nikolli woonde in een appartement in een woonwijk met een gemiddeld inkomensniveau in de wijk San Pablo. Bij buren viel zijn extravagante levensstijl op. Hij organiseerde regelmatig feesten met prostituees.

Op het moment van zijn arrestatie liep hij in gezelschap van anderen op straat.

Het Openbaar Ministerie in Colombia stelt dat de man in 180 landen wordt verdacht van strafbare feiten.