Colombiaanse President: ‘De criminalisering van drugs heeft ons geweld en vernietiging gebracht’

President Gustavo Petro van Colombia heeft donderdag uitgehaald naar het internationale drugsbeleid, tijdens de laatste bijeenkomst van de drugscommissie van de VN. ‘Wij hebben onze eigen ontwikkeling opgeofferd, voor een war on drugs die ons door anderen is opgelegd.’

door Joost van der Wegen

Gefaald

Gustavo gaf aan dat het internationale drugsbeleid heeft gefaald. ‘Illegale drugs zijn verkrijgbaar voor iedereen, terwijl legale medicijnen niet voor iedereen bereikbaar zijn.’

Hij noemde de war on drugs mislukt: ‘De toename van fentanyl consumptie in de Verenigde Staten heeft geresulteerd in 100.000 doden per jaar. De 1 miljoen moorden in Latijns Amerika maken het de meest gewelddadige regio, veroorzaakt door de criminalisering van drugs. Daarnaast zijn er tientallen miljoen mensen gevangen genomen voor drugshandel, inclusief boeren die coca verbouwen. Het heeft ook geleid tot vernietiging van de democratie door corruptie, en omdat criminele organisaties hele gebieden in Latijns Amerika hebben overgenomen.

In gevaar

De Colombiaanse President stelde dat onze samenlevingen hierdoor in gevaar zijn. Hij zei dat de enige manier is om de risico’s van het gebruik en misbruik van illegale drugs te verminderen, is door een beleid van harm reduction: ‘Colombia roept de lidstaten van de VN dan ook op om het recht op gezondheid voorop te stellen in deze discussie. ‘De drugsmaffia, gecreëerd door het verbod op drugs en de criminalisering, brengt haar geld naar de noordelijke landen, terwijl de landen in het zuidelijk halfrond achterblijven met geweld en vernietiging.’

Vijanden

De President riep de drugscommissie van de VN op om te erkennen dat de smokkel van wapens, witwassen en corruptie onderdeel zijn van de machinerie van de illegale drugshandel: ‘Colombia heeft alle verkeerde maatregelen ingevoerd die ons van buiten zijn opgelegd, om de war on drugs te voeren. We hebben soldaten en politiemensen opgezadeld met een onmogelijke missie, we hebben geld uit onze begroting verspild hiervoor verspild, en we hebben onze boeren, onze inheemse en onze Afrikaanse bevolkingsgroepen in vijanden getransformeerd, waarbij de mensenrechten massaal en systematisch zijn geschonden. Wat heeft bijgedragen tot de vernietiging van onze ecosystemen, en waarin we onze eigen ontwikkeling hebben opgeofferd voor een oorlog die anderen wilden.’

Eenzaamheid

Petro vervolgde: ‘Wat de wereld een drugsprobleem noemt, staat vooral voor de eenzaamheid van miljoenen mensen in ontwikkelde samenlevingen die zijn verslaafd aan middelen, en het tekort aan mogelijkheden voor gemeenschappen in de legale economie. Er is geen drugsprobleem, maar juist een van ontwikkeling en bestaansrecht. De ontkennende instelling in het aangezicht van het internationale scheepswrak van het drugssysteem dwingt landen om te reageren in de ruimte die er is in conventies.’

Petro legde in een videoverbinding voor de VN uit dat Colombia dit op twee niveaus doet. In de eerste plaats laat ze in haar drugsbeleid de rechten van Colombianen voorgaan: ‘Coca-bladeren zijn onderdeel van onze geschiedenis, en ze zijn niet het probleem dat de VN in Wenen heeft. Wij zullen daarom zuurstof geven aan de kleine boeren die coca-bladeren telen, en we zullen diegenen laten stikken, die profiteren van de smokkel van cocaïne. Dit drugsbeleid is onderdeel van ons doel om totale vrede te bereiken, binnen en buiten onze grenzen, vrede met onze lokale gemeenschappen, en vrede met de natuur, en bovenal het recht om te leven. ‘

‘Wij zullen daarom zuurstof geven aan de kleine boeren die coca-bladeren telen, en we zullen diegenen laten stikken, die profiteren van de smokkel van cocaïne’

Debat

Internationaal heeft Colombia al opgeroepen tot een heroverweging van het internationale drugsbeleid. ‘Wij zullen hier in onze regio van Latijns Amerika en het Caribisch gebied mee beginnen, en we willen dat debat met de rest van de wereld voeren.’

Petro citeerde daarop een voormalige President van de Verenigde Staten: ‘We doen dat samen met de Verenigde Naties als het kan, en zonder de Verenigde Naties als het moet. Wij geloven erin dat we dit samen met de Verenigde Naties moeten doen, maar niet met een VN die doof, stom en blind is.’