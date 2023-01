Colombiaanse regering sluit staakt-het-vuren met vijf gewapende groepen

Connect on Linked in

De Colombiaanse regering heeft een staakt-het-vuren gesloten met het Nationale Bevrijdingsleger (ELN), de dissidenten van de FARC en paramilitaire groeperingen. Dat maakte president Gustavo Petro op Oudejaarsavond via Twitter bekend. De wapenstilstand geldt voor zes maanden, tot 30 juni 2023, maar kan met onderhandelingen worden verlengd.

In totaal zijn er vijf gewapende groepen die het staakt-het-vuren hebben aangekondigd: guerrillagroepen van het Nationale Bevrijdingsleger (ELN), de dissidenten van de FARC, en drugsbendes als de Segunda Marquetalia, de Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia (AGC) en de paramilitairen van de Sierra Nevada.

Jaren zestig

Gustavo Petro, de eerste linkse president van het land, heeft beloofd een einde te maken aan het bloedige conflict tussen de Colombiaanse overheid, linkse guerrilla’s, rechtse paramilitairen en drugsbendes, dat al sinds de jaren zestig aan de gang is en waarbij tussen 1985 en 2018 minstens 450.000 mensen om het leven zijn gekomen.

Vredesonderhandelingen

Petro, die zelf tot de voormalige guerrillagroep M-19 behoorde, probeert sinds zijn aantreden in augustus vredesgesprekken op gang te krijgen. De wapenstilstand was het belangrijkste doel van Petro’s “totale vrede”-beleid, gericht op het beëindigen van het gewapende conflict in het land, dat ondanks de ontbinding van de FARC in 2017 is blijven bestaan.

Volgens het Institute for Development and Peace Studies (Indepaz), zijn de gewapende groepen die nog steeds actief zijn in Colombia – ’s werelds grootste cocaïneproducent – verwikkeld in dodelijke conflicten over inkomsten uit drugshandel en andere criminele activiteiten.

Geweldsspiraal

Ondanks de inspanningen van de Colombiaanse regering om te onderhandelen met de verschillende gewapende groepen, die in totaal meer dan 10.000 strijders omvatten, is het er tot nu toe niet in geslaagd de geweldsspiraal in het land te doorbreken. Indepaz registreerde vorig jaar bijna 100 bloedbaden.

Het ELN, de laatste erkende rebellengroepering in het land, onderhandelt sinds november met de regering. De Segunda Marquetalia en Estado Mayor Central, splintergroepen van de FARC die het vredespact van 2016 hebben verbroken, hebben afzonderlijke gesprekken gevoerd met de regering.

Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia (AGC), de grootste drugsbende van het land, bestaat uit de overblijfselen van extreemrechtse paramilitairen die begin jaren 2000 gedemobiliseerd zijn.