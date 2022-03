Colombianen opgepakt na schietpartij en granaat in Landgraaf

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagnacht twee Colombiaanse mannen van 48 en 51 opgepakt na een schietpartij in Landgraaf die gisteravond plaatsvond. Ook een vrouw en de 40-jarige bewoner van het pand waar is geschoten, is gearresteerd. Dat schrijft omroep L1 op basis van verschillende bronnen.

Kogelhulzen

Omstreeks 20.45 uur kwam er een melding bij de politie binnen dat buurtbewoners schoten hadden gehoord in de Groenstraat. Voor de deur van een woning werden meerdere kogelhulzen aangetroffen. In de woning heeft de politie een huiszoeking gedaan. Daarbij zijn naast de eigenaar van de woning twee Colombianen en een vrouw aangehouden. De vrouw zou familie zijn van één van de Colombiaanse mannen.

Handgranaat

Volgens L1 heeft de politie donderdag uitgebreid onderzoek verricht in de woning en de loods en garageboxen die achter het pand staan. Daarbij is zeker één granaat gevonden. De EOD heeft het explosief onderzocht en afgevoerd.

Het is nog onduidelijk wat de Colombianen in Limburg deden en wat hun relatie is met de eigenaar van het pand. De schietpartij maakt deel uit van het politieonderzoek. Of er mogelijk sprake is van een drugslab in de omgeving, is nog onduidelijk.

De vier verdachten zitten vast in alle beperkingen, zo mogen alleen contact hebben met hun advocaat.