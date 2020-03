Confrontatie tussen criminelen in Marbella (VIDEO)

Connect on Linked in

In het Spaanse Marbella blijkt twee weken geleden een gewapende confrontatie te zijn geweest tussen twee groepen criminelen, zo blijkt uit informatie die de Nationale Politie in Spanje dinsdag naar buiten heeft gebracht. Op zondagavond 8 maart kreeg de politie om ongeveer 21.30 meldingen over een auto-achtervolging.

Bivakmutsen

Volgens de tipgevers waren er bij de achtervolging verschillende dure auto’s betrokken en waren er aanrijdingen geweest. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen ze alleen nog een luxe voertuig met zware schade aan. In de auto lagen bivakmutsen, pruiken en kentekenplaten. De auto bleek te zijn gestolen. De kennelijke bestuurder van de auto werd in de buurt aangetroffen en gearresteerd.

Even later kreeg de politie een melding over een auto-ongeluk in de buurt. Daar hield de politie twee mensen aan. In één van de auto’s werden jammers voor telefoonverkeer gevonden.

Marokkaan

Nader onderzoek wees uit dat er een confrontatie was geweest tussen groepen criminelen, één uit Frankrijk en één uit Marbella, als gevolg van een mislukte poging om drugs te rippen. Daarbij is geschoten en is één persoon gewond geraakt. De drugs en het geld zijn niet door de politie in beslag genomen. De politie gaat ervan uit dat één van de groepen verbleef in een woning Puerto Banús.

Er zijn vijf Fransen, een Tunesiër en een Marokkaan opgepakt, die laatste zou de leider van één van de twee groepen zijn.

Er zijn vijf voertuigen, communicatie-apparatuur, apparatuur voor autodiefstal, en 4.000 euro in contanten in beslag genomen.