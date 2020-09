Container met sportschoenen en 600 kilo cocaïne

Connect on Linked in

De Douane heeft dinsdag 600 kilo cocaïne gevonden tijdens een controle op een zeeschip in de haven van Rotterdam. De drugs waren verstopt in een container die afkomstig was uit de Dominicaanse Republiek was en geladen met sportschoenen.

Het schip was op 8 september binnengekomen vanuit de haven van Caucedo.

De sportschoenen waren onderweg, via de haven van Antwerpen, naar een bedrijf in Zwitserland. Dat bedrijf lijkt volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam niets met de smokkel te maken te hebben.

Tussen de lading troffen douaneambtenaren 18 balen met in totaal 600 geperste blokken cocaïne aan.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.