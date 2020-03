Coronavirus treft ook de drugseconomie

Connect on Linked in

De wereldwijde maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten terugdringen hebben ook zo hun effecten op de illegale economie. Met name grootschalige exporteurs van drugs en grondstoffen voor de productie van drugs zien zich hier en daar voor problemen gesteld.

Door Wim van de Pol

In Mexico werd deze week door een bron binnen het plaatselijke Openbaar Ministerie aan een radiostation bevestigd dat één van de grootste producenten van crystal meth momenteel problemen ondervindt doordat de aankoop en export van de belangrijke grondstoffen in China moeilijker is geworden. Het Jalisco Cartel Nueva Generación (CJNG) zou minder goed aan efedrine kunnen komen. Daarnaast zou het CJNG grote moeite hebben met de exporten van fentanyl, de synthetische aan heroïne en morfine verwante stof die op het moment voor grote verslavingsproblematiek zorgt in de Verenigde Staten.

Ook de Chinese export naar Mexico van nep-producten ligt aan banden door sluiting van fabrieken en exportrestricties. Op de grote markt voor dat soort goederen in Tepito (Mexico-Stad) wordt deze gekopieerde “mercancía” duurder. Dat zal ongetwijfeld voor importeurs van dat soort spullen naar Nederland en Europa ook gelden.

Synthetische drugs

In West-Europa gebruiken producenten van synthetische drugs, zoals amfetamine en MDMA (xtc-pillen) grondstoffen die veelal in China worden aangekocht (bijvoorbeeld apaan, BMK, PMK, saffrol) en dan via sluipwegen naar Europese havens worden doorgesluisd. Dat zal op de middellange termijn effecten kunnen hebben op de hoeveelheid drugs op de markt, en op de prijzen.

Zo goed als geen vliegverbindingen betekent dat kleinschalige smokkellijnen door bolletjesslikkers, koeriers (“mulas“) of corrupt vliegend- of grondpersoneel zijn afgesneden. In Centraal en Zuid-Amerika zal het platleggen van vliegverkeer illegale vluchten met drugs veel makkelijker traceerbaar maken voor de autoriteiten.

Sluiting van belangrijke landgrenzen, zoals die tussen Midden-Amerikaanse landen, en met name die tussen de Verenigde Staten en Mexico zal vervoer van middelgrote zendingen cocaïne onmogelijk maken. Smokkelroutes voor cocaïne die onafhankelijk hiervan zijn, zoals met snelle bootjes in de Caraïbische Zee, of met vissersboten in de Pacifische Oceaan zullen aantrekkelijker worden.

Uithalen

Drugssmokkel binnen Europa wordt door criminele organisaties normaal als een laag risico ingeschat. Als Europese grenzen deels gaan sluiten wordt exporteren van hasj uit Spanje naar Frankrijk en verder, en bijvoorbeeld vervoer van cocaïne uit de havens van Rotterdam en Antwerpen minder gemakkelijk.

Sluiting van bedrijven en minder volume in de containerhandel, en dus minder verkeer op de weg, zal het werk voor uithalers van cocaïne van haventerreinen moeilijker en surveillance door politie en Douane makkelijker maken, zeker als bijvoorbeeld in België door een lock-down mensen binnen moeten blijven.

Of het aanbod van cocaïne in landen als Peru en Colombia zal afnemen door de coronacrisis is nog afwachten. Als internationaal containertransport af zal nemen dan zal er misschien minder cocaïne gemaakt gaan worden. Want aan voorraadvorming doen grote handelaren zo min mogelijk. Dat is risicovol en daardoor zeer duur.

Detailhandel van drugsdealers die consumenten per auto of scooter bevoorraden zal in veel landen ook veel meer in het oog gaan lopen, zeker als van een lock-down sprake is.