20 november 2024

‘Corrupte Belgische douanier krijgt in hoger beroep meer straf’

Een Belgische douanier die jarenlang hielp om tonnen aan cocaïne de haven van Antwerpen binnen te smokkelen heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Volgens de Gazet van Antwerpen moet de man vijf jaar de cel in. In eerste aanleg kreeg hij vijf jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk, na een eis van zeven jaar.