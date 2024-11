‘Corrupte’ Spaanse politieman beschikte over geheime gouden Lamborghini (VIDEO)

13 ton cocaïne Óscar Sánchez Gil gaf leiding aan eenheid van de Nationale Politie in Madrid die zich bezig hield met financiële recherche en zeer grote witwaszaken behandelde. Daarvoor was hij een aantal jaren gestationeerd was bij de afdeling Narcotica van de UDYCO, dat is de afdeling van de Nationale Politie die uitsluitend werkt op grote criminele organisaties.

Nadat er in Algeciras een recordvangst van 13 ton cocaïne in beslag werd genomen bleek dat Sánchez Gil in het traject van cokesmokkel vanuit Ecuador mogelijk een grote rol heeft gespeeld. Hij zou stelselmatig informatie hebben doorgegeven over methodes waarop controles van containers konden worden ontweken.

Het onderzoek was begonnen met het in de gaten houden van een bedrijf in Alicante dat bananen importeerde. Sánchez Gil wordt er nu van verdacht gedurende vijf jaar aan criminele organisaties diensten te hebben verleend.

De arrestatie wekte binnen de Spaanse politie grote verbazing omdat hoofdinspecteur Sánchez tot nu toe een glanzende carrière bij de politie had doorgemaakt. Hij stond bekend als een wat verlegen figuur die niet graag het hoogste woord voerde.

Discrete auto

Sánchez (45) woonde met zijn vrouw en drie kinderen in een herenhuis van ongeveer een half miljoen euro in een van de meest luxueuze delen in Alcalá de Henares, een stadje op een twintigtal kilometer oostelijk van Madrid. Hij had daar een zwembad en een uitbouw laten bouwen. Hij ging naar zijn werk in Madrid in een discrete auto en leefde niet op opvallend grote voet.

Maar bij de inval in woning vonden agenten wel een miljoen dollar cash. En niet veel later is in muren en valse plafonds nog eens 20 miljoen euro aan biljetten aangetroffen. De politie ging ook naar binnen in een andere woning op loopstand in dezelfde wijk, El Viso. Dat bleek zijn ouderlijk huis te zijn, waar een deel van het geld is gevonden.

Het leek er aanvankelijk op dat Sánchez verder geen opvallend bezit op zijn naam had staan.

Gouden Lambo

Dat is een vergissing gebleken. Onderzoek in het Kadaster wees uit dat er ook een villa in Madrid en een parkeerplaats op zijn naam staan, evenals twee stukken grond in Denia. Verder staan er 70 taxivergunningen ter waarde van een half miljoen euro op naam van zijn schoonzus.

Bij een villa met zuilen en fonteinen bewaarde de hoofdinspecteur een indrukwekkend wagenpark. Er stonden verschillende Mercedessen, luxe BMW’s en een gouden Lamborghini Huracán Spider, en verder een motor met grote cilinderinhoud.

In het deelonderzoek naar de witwasrechercheur zijn ook zijn echtgenote en vijftien anderen aangehouden. Sánchez wordt verdacht van drugshandel, omkoping, witwassen van geld, deelname aan een criminele organisatie en ambtsmisdrijven.