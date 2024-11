Eén aanhouding in onderzoek Spaanse monsterpartij cocaïne (VIDEO)

Ecuador De cocaïne was in een container met bananen geplaatst die afkomstig was uit Ecuador. De politie in Spanje had een tip over de komst van de container met cocaïne ontvangen van de autoriteiten in Ecuador. Uit het onderzoek blijkt dat de Ecuadoraanse exporteur al eerder in douane- en politiedatabases opdook in verband met illegale handel.

Eigenaren

De Spaanse politie heeft geen mededelingen gedaan over de investeerders achter de grote zending. In Spanje doen onbevestigde geruchten de ronde dat er betrokkenheid zou zijn van een ‘Balkan-kartel’ en ‘Nederlanders’.

Managers

In Spanje zijn vijf doorzoekingen geweest, in huizen en kantoren, één in Madrid en vier in Alicante. Er is één persoon gearresteerd in Toledo. Twee managers van het bedrijf dat de container had geïmporteerd, een man een een vrouw, zijn spoorloos, aldus de politie.