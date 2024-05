Costa del Sol: Nederlands echtpaar runde netwerk drugssnoep (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft in een gezamenlijke operatie met de Guardia Civil een groep Nederlanders opgepakt die zich bezighield met de verkoop van gummies geïmpregneerd met cannabinoïden. De leden van de organisatie waren gevestigd aan de Costa del Sol en stuurden postzendingen met drugs door heel Europa en hadden ook een complex netwerk van bedrijven gecreëerd voor het verbergen en witwassen van geld.

3MMC

Het onderzoek begon toen de Spaanse politie een melding kreeg van de Belgische politie dat een Nederlander was aangehouden bij een pakketafhaalpunt met een zending van 700 gram 3MMC.

Naar aanleiding van deze arrestatie startten de agenten een onderzoek om erachter te komen welke organisatie hierachter zat. Uit het onderzoek bleek dat het netwerk achter de zending verantwoordelijk was voor vele andere kleine zendingen via verschillende logistieke bedrijven en met verschillende ontvangers. Met name naar Maspalomas (Canarische Eilanden) werden talloze pakketten verstuurd.

Nederlands echtpaar

De Spaanse politie meldt dat een Nederlands echtpaar aan de Costa del Sol de leiding over de organisatie had. Het stel leidde een luxeleven en had verschillende bedrijven (waaronder een sportschool) op hun naam in de plaatsen Fuengirola, Mijas en Estepona. De man en vrouw coördineerden, bijgestaan door twee Nederlandse “luitenants”, de verschillende drugstransporten.

Modus operandi

Tijdens een van de vele ontmoetingen die het echtpaar had, identificeerde de politie een Nederlander die een “bedrijf” leek te hebben voor het maken van drugssnoepjes. De modus operandi van deze organisatie bestond uit het kopen van snoep en snacks uit verschillende landen, zoals Nederland en China of rechtstreeks uit fabrieken in Levante. Vervolgens werden de snoepjes en snacks geïnjecteerd met cannabinoïden. Om niet ontdekt te worden, gebruikten de leden van de groep verschillende opslagruimten en gebouwen om de producten op te slaan.

Ingespoten

Uit het onderzoek bleek dat de organisatie twee opslagruimten had in de stad Mijas. In een van de opslagruimtes bewaarden ze snacks, snoep of vapes, die geen drugs bevatten. Vervolgens werden de lekkernijen naar een pand gebracht waar het snoepgoed en de snacks werden ingespoten met THC, de werkzame stof in cannabis. De producten werden later op de markt gebracht in Malaga en Nederland.

Vijftien arrestaties

Toen de Spaanse politie alle locaties van de organisatie in het vizier had, vielen arrestatieteams binnen in zeven woningen aan de Costa del Sol (Fuengirola, Mijas, Estepona) en de Canarische Eilanden (Maspalomas). Daarbij zijn in totaal vijftien verdachten gearresteerd, waaronder meerdere Nederlanders.

Drugs en vuurwapens

Bij de huiszoekingen werden verschillende soorten synthetische drugs, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook is beslag gelegd op bijna 620.000 euro op bankrekeningen, cryptowallets en onroerend goed ter waarde van 1,5 miljoen euro en high-end auto’s. Er zijn onder meer 12.000 zakken gummies en snacks geïmpregneerd met THC, 281 vapes met vloeibare cannabis en 49 pakketten van verschillende gewichten met cocaïne in beslag genomen. Daarnaast werden 49 pakketten met 3MMC, 78.500 doses Etizolam en drie kilo MDPHP onderschept.

1,5 miljoen euro

De ontvangers van de drugs betaalden via bankoverschrijvingen, waarbij in de onderzochte periode meer dan anderhalf miljoen euro op de rekening van het Nederlandse koppel werd bijgeschreven. Het bedrijf verklaarde deze inkomsten als de verkoop van producten zoals chemische grondstoffen, vitamine- en sportproducten.