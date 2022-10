Costa Rica: 400 kilo cocaïne voor Antwerpen gepakt

Connect on Linked in

In Costa Rica is maandag 400 kilo cocaïne in beslag genomen. De zending was verborgen in een container die bestemd was voor de haven van Antwerpen. De vangst werd volgens lokale media gedaan in de containerhaven van Moín, aan de Caraïbische kant van het land.

De inbeslagname werd uitgevoerd door agenten van de drugspolitie (PCD). De agenten controleerde de container na profilering van aangevoerde containers en de ontvangst van ‘vertrouwelijke informatie’.

De autoriteiten meldden ook dat een 47-jarige man in verband met de lading cocaïne tijdens de politieoperatie werd gearresteerd.

Tot dusver is in 2022 9.530 kilo cocaïne, in acht containers, in beslag genomen bij APM Terminal in Moín, het grootste containerbedrijf in de haven.