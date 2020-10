Costa Rica boekt in 2020 een cocaïne-record

Connect on Linked in

De Policía de Control de Drogas (PCD) in Costa Rica heeft dinsdag 2.900 kilo cocaïne in beslag genomen. De pakketten met cocaïne zaten in verschillende containers die werden gecontroleerd bij APM Terminals in Moín, nabij Puerto Limón. Costa Rica stevent dit jaar af op op een cocaïne-record.

De containers werden uitgekozen voor controle na een risicoanalyse. De eindbestemming van de containers was de haven van Antwerpen.

De Costaricaanse minister van Veiligheid Michael Soto verklaarde dat met deze vangst nu al de hoeveelheid cocaïne die in 2019 in beslag werd genomen overschreden is. In 2019 werd in het land een recordhoeveelheid van 38.000 kilo onderschept.