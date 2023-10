Costa Rica: zorgen over cocaïne-scanner in de haven

In Costa Rica is onvrede over het functioneren van scanners die cocaïnezendingen moeten tegengaan. In de belangrijkste containerhaven van Moín staan sinds 13 juli twee scanners die alle containers zouden moeten doorlichten op drugs. Maar sindsdien is er zeker 1,2 ton cocaïne in onder meer Rotterdam in beslag genomen.

Voortdurende stroom

Vanuit Moín vertrekt dag en nacht een voortdurende stroom aan containers met bananen, ananassen en ander tropisch fruit naar onder meer West-Europa. De afgelopen jaren was het belang van de route via Costa Rica toegenomen. Vanaf de noordkust van Colombia vertrekken (vaak kleine) vaartuigen naar de kusten van Panama en Costa Rica. Daar wordt de cocaïne overgeslagen en tijdelijk ondergebracht. Veel cocaïne werd dan in containers met fruit geplaatst die in Moín werden verscheept. De scanners zouden daarin verandering in brengen.

“Operatie Soevereiniteit”

Recent bracht de Costaricaanse president een bezoek aan de moderne terminal in Moín. Hij roemde daar het succes van “Operatie Soevereiniteit” die de export van cocaïne naar de Verenigde Staten en Europa tegen moet gaan. De installatie van de scanners maakt daar deel van uit.

Maar media in Costa Rica signaleren de laatste weken dat smokkelaars kennelijk een manier hebben gevonden om de controle van de scanners te ontwijken.

1240 kilo cocaïne

In Europese havens is sinds de installatie van de apparatuur op 13 juli minstens 1.240 kilo cocaïne uit Moín in beslag genomen. Het gaat onder meer om 560 kilo cocaïne in een haven in Duitsland, 37 kilo op 10 oktober in Rotterdam, 490 kilo in ananas ook in Rotterdam en 720 kilo in Málaga. Verder is er deze zomer in Taiwan ook 720 kilo in beslag genomen.

Daarbij gaat het alleen om in beslag genomen hoeveelheden. Waarschijnlijk is er een onbekende hoeveelheid ongezien doorgeglipt. Op 6 oktober waren er in de terminal van Moín 20.935 containers geïnspecteerd door een scanner.

Het ministerie van Veiligheid in Costa Rica heeft gezegd dat een van de scanners enige tijd stil heeft gelegen omdat die onklaar was gemaakt door een havenmedewerker, het ministerie sprak van ‘een daad van vandalisme’.