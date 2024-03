Crash na politie-achtervolging: geen gewonden

Connect on Linked in

Vrijdagavond is in Amsterdam een achtervolging door de politie geëindigd in een crash, waarbij geen ernstig gewonden zijn gevallen. Het gebeurde volgens de politie omstreeks 21.45. De achtervolging liep vanaf de Sarphatistraat in de oostelijke binnenstad naar de Pontanusstraat in Amsterdam-Oost.

(Beeld MizzleMedia)

Tankstation

Agenten gaven de bestuurder van een auto een stopteken voor een verkeerscontrole op de Sarphatistraat ter hoogte van het tankstation bij de Zeeburgerstraat. De automobilist ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. Meerdere politie-eenheden gingen daarop achter de auto aan.

Geramd

Tijdens de achtervolging is er een politievoertuig geramd en een voetganger die bij de Zeeburgerstraat met een fiets aan de hand liep geraakt.

In de Pontanusstraat crashte het voertuig nadat het een verkeersbord omver had gereden en de verdachte de macht over het stuur verloor. De drie inzittenden van de auto zijn aangehouden en tijdens de aanhouding hebben agenten hun vuurwapen getrokken en gericht op de verdachten in het voertuig.

Verkeersongevallen Analyse (VOA) heeft ter plaatse onderzoek verricht en zal samen met de recherche de zaak verder onderzoeken.

Controle

Alle drie de verdachten, in de leeftijd van 20 en 24 jaar oud, zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder was een 20-jarige Amsterdammer. Hij zit op dit moment nog vast en zal vandaag worden gehoord door de recherche.

De politie heeft nog niet gesproken met de voetganger die werd geraakt door de vluchtende auto.