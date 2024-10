7 oktober 2024

Criminaliteit voor ons soort mensen (de moord op consigliere Evert Hingst)

Auteur Bregje Bleeker, zelf afkomstig uit de nette Beethovenbuurt in Amsterdam-Zuid duikt diep in de achtergronden van de moord op de criminele advocaat Evert Hingst, in 2005, voor zijn huis in de Gerrit van der Veenstraat. De ondertitel van het boek is: Mijn spannende zoektocht naar de moord op consigliere Evert Hingst en de opkomst van de witteboordencriminaliteit. De politie loste de liquidatie nooit op. Bleeker komt met een suggestie uit welke hoek de opdrachtgever wel of niet zou kunnen komen.