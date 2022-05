‘Crimineel administratiekantoor waste miljoenen wit in Dubai’

Connect on Linked in

Middels een administratiekantoor aan de Maasboulevard in Rotterdam is volgens het Openbaar Ministerie grootschalig geld witgewassen, onder meer in Dubai. Volgens het Algemeen Dagblad hield de recherche al sinds 2016 Tahir R., de eigenaar van het bedrijf, in de gaten. Tegen R. eiste de officier van justitie voor de Rotterdamse rechtbank 3,5 jaar cel, en tegen een medeverdachte een jaar.

(beeld uit archief)

10 %

Tahir (50) is afkomstig uit Pakistan. Tegen een tarief van 10 % kon hij volgens het Openbaar Ministerie mensen van hun contante geld afhelpen om te investeren, ook bijvoorbeeld in Rotterdams vastgoed. De schatting in het dossier tegen R. is dat hij in ieder geval 1,5 miljoen euro aan winst heeft gemaakt.

In een kluis bij de ABN AMRO-bank aan de Coolsingel die door R. werd gehuurd is 309.000 euro cash aangetroffen. R. kan volgens justitie de herkomst niet verklaren.

Belwinkel

De 62-jarige medeverdachte Muhammad J. had een belwinkel en een marginaal legaal inkomen. In zijn woning lag achter een beveiligde deur 75.000 euro. In Pakistan had J. een een huis met bewaking, en wilde hij nog 27 woningen aanschaffen.

Het OM eist verder dat Tahir R. vijf jaar niet als accountant, boekhouder en belastingadviseur mag werken. Het in beslag genomen geld wordt verbeurd verklaard. Verder wil het OM dat beide mannen een boete van een halve ton betalen.