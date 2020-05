Rotterdamse crimineel meldt liquidatiepoging bij Schiphol (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagavond een massale zoektocht uitgevoerd op de wegen en snelwegen in en rond Badhoevedorp omdat er mogelijk een liquidatiepoging was geweest. De actie gebeurde nadat rond 19.45 een automobilist het alarmnummer belde en meldde dat hij bij Oude Meer beschoten werd. Er is een achtervolging met zeer hoge snelheden geweest rond Schiphol, door meerdere dorpen in de Haarlemmermeer.

Marco E.

Toen politie in Badhoevedorp arriveerde bij de auto van de melder was de achtervolgende auto verdwenen. De melder heeft uiteindelijk onder de hoede van de politie zijn weg vervolgd. De politie Kennemerland zegt niet te hebben kunnen vaststellen dat er ook daadwerkelijk geschoten is. ‘Inzittenden zijn niet mededeelzaam’, aldus de politie op Twitter.

Een bron rond het onderzoek heeft aan Crimesite laten weten dat de man die achtervolgd zou zijn geweest, de Rotterdamse crimineel Marco E. (27) was. Hij zou vanuit Amsterdam naar Rotterdam zijn vertrokken en op de snelweg A4 in de gaten hebben gekregen dat hij werd gevolgd. Nadat hij er vol gas vandoor was gegaan en van de snelweg af was volgde een achtervolging die eindigde in de buurt van Badhoevedorp. Bij Oude Meer zou volgens E. zijn geschoten met automatische geweren.

Een andere bron meldt aan Crimesite er snelheden van boven de 200 kilometer per uur werden bereikt. De achtervolgende auto was een BMW die op zeker moment een bocht miste waardoor E. kon ontkomen en zich bij de politie kon melden. In Amsterdam zou E. op straat al argwaan hebben gekregen van om hem rond hangende figuren. Er zou ook een bestelbusje betrokken zijn geweest.

Henk E.

Marco E. is de zoon van de beruchte Schiedammer Henk E., die al vele jaren meedraait in de drugshandel. Marco en zijn vader duiken op in verschillende grote onderzoeksdossiers van de recherche, onder meer het Doussie-dossier naar cocaïne-importen waar de voor corruptie veroordeelde Gerrit G. in figureerde. Henk E. werd door de rechtbank veroordeeld in die zaak tot 14 jaar cel. Marco E. kreeg zes jaar cel. Beiden moeten aan de Staat ieder 320.000 ontnemingsvordering betalen, zo besloot de rechter begin dit jaar.

Marco E. was onder meer verdachte van de moord op Pepijn van er Velde, in 2013 in Rotterdam-Ommoord, maar is ervoor niet voor de rechter gebracht.