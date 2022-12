Crimineel netwerk met Marokkaanse leider ontmanteld: 11 ton hasj en wiet en 10 arrestaties (VIDEO)

Print This Post

De Spaanse Guardia Civil en de Franse politie hebben in samenwerking met Europol en Eurojust tien verdachten gearresteerd die zouden behoren tot een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale hasj- en wiethandel tussen Marokko en Spanje met andere Europese landen zoals Frankrijk, Italië, België, Nederland en Roemenië. Tijdens het onderzoek naar het criminele netwerk zijn onder meer 11 ton softdrugs en acht vuurwapens in beslag genomen.

De verdachten zijn acht mannen en twee vrouwen met de Franse, Spaanse, Roemeense en Italiaanse nationaliteit. De operatie naar het criminele netwerk begon in november 2020, toen de Guardia Civil in het Spaanse Toledo een Europees onderzoeksbevel ontving, uitgevaardigd door de Franse justitie.

Start onderzoek

Tegelijkertijd startte de Franse politie in eigen land een onderzoek naar aanleiding van de onderschepping van meer dan 1,5 ton marihuana en hasj in mei 2020. Een andere inbeslagname in 2018 van 2.340 kilo hasj zou gerelateerd zijn aan dezelfde criminele organisatie.

Begin 2021 werd in de provincie Granada ruim 1 ton hasj en marihuana in beslag genomen, die volgens de Guardia Civil vermoedelijk toe te schrijven was aan de dezelfde criminele organisatie. Ook twee inbeslagnames tussen december 2020 en februari 2021 van 670 en 918 kilo hasj uit Zuid-Spanje door de Franse autoriteiten, zou toebehoren aan hetzelfde netwerk.

Marokko

De organisatie had twee belangrijke takken, waarvan één in Zuid-Spanje (provincie Málaga) en één vanuit Toledo en Madrid. Beiden hielden zich bezig met de coördinatie en distributie tussen Marokko en Spanje-Europa. Tijdens het onderzoek kwam een Marokkaan in het vizier, die vanuit Marokko de criminele organisatie leidde en al jaren werd gezocht door de Spaanse politie voor onder meer drugshandel. Ook werd duidelijk dat enkele leden van de organisatie wel eens uitstapjes naar Marokko maakten.

Invallen

De Marokkaanse hoofdverdachte werd in juli 2022 tijdens een gezamenlijke operatie opgepakt toen hij vanuit Marokko aankwam op de luchthaven van Málaga. In de dagen daarna werden bij negen invallen arrestaties verricht in Valdemoro (Madrid), Portillo de Toledo, Novés en Yuncos (Toledo), Mijas, Alhaurín el Grande en Marbella (Málaga), waardoor het grootste deel van de organisatie werd ontmanteld. Half oktober werd in de stad Málaga nog een tiende verdachte gearresteerd.

De tien verdachten worden beschuldigd van drugshandel, witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie, illegaal wapenbezit en vervalsing van documenten. De tien arrestaties zijn verricht tijdens de verschillende fasen van de operatie en nog eens tien arrestaties zijn eerder verricht bij de verschillende inbeslagnames van drugstransporten waarbij de vrachtwagenchauffeurs zijn aangehouden.

100 miljoen euro

Bij de invallen zijn naast 11 ton drugs (9.600 kilo hasj en 1.450 kilo marihuana) onder meer acht vuurwapens, een satelliettelefoon, twee vacuümverpakkingsmachines, contant geld, een groot aantal mobiele telefoons, versleutelde computerapparatuur, zeven high-end voertuigen, drie peilbakens, vier gecamoufleerde bewakingscamera’s en gps-trackers in beslag genomen.

Volgens de autoriteiten hebben de hasj en wiet op de Europese markt een straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro.