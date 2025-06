‘Criminele ontvoering is ultiem dreigement’

Volle bak Ontvoeringen van en door criminelen bezorgen de politie altijd veel werk, benadrukt Van Ron van Brussel, chef van de recherche in Zeeland-West-Brabant Brussel. ‘Ook al is het slachtoffer zelf een crimineel, wij komen onmiddellijk in actie. Onze prioriteit is de veiligheid van het slachtoffer te waarborgen. Daar richten we al onze inzet op.’

Escalatie

Jasper van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, legt uit waarom criminelen nog altijd zo vaak collega’s ontvoeren. ‘Ze kunnen bij onderlinge geschillen nou eenmaal niet de politie of rechter inschakelen. Als praten, dreigen en vuurwerkbommen bij huizen en auto’s niet helpen, zijn ontvoeringen het volgende stapje op de escalatieladder. Liquidaties zijn het laatste, ultieme middel. Maar ja, daar krijg je je geld niet mee.’

Gekraakt

Een aanwijzing dat ontvoeringen door en van criminelen schering en inslag zijn, schrijft de krant, is volgens criminoloog Van der Kemp het groeiend aantal vermisten in met name het criminele drugsmilieu. Het vermoeden is dat veel spoorloze criminelen zijn ontvoerd en omgebracht, onder wie Naima Jillal, bijgenaamd de Godmother of Coke, van wie slechts een handtas en kledingstukken zijn teruggevonden.

Toch is moord volgens Van der Kemp vrijwel nooit het motief achter criminele ontvoeringen: ‘Het doel is vrijwel altijd om iemand af te persen. Om druk te zetten en informatie los te krijgen, bijvoorbeeld als er een conflict is over een rip-deal, een beroving van drugs of geld. Waar zijn de spullen? Wie heeft de boel verraden?’