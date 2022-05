‘Criminele organisatie exploiteerde gokpanden in Eindhoven’

Connect on Linked in

De politie zegt in de nacht van zondag op maandag in Eindhoven drie mannen en een vrouw te hebben aangehouden op verdenking van het exploiteren een aantal gokpanden. De verdachte mannen zijn 31, 38 en 45 jaar, de vrouw is 22 jaar. Alle vier zijn ze uit Eindhoven afkomstig. Er zijn invallen geweest in twee appartementen en in een bedrijfspand in Eindhoven. Er zijn zeventien bezoekers opgepakt.

Gokpaleis

Arrestatieteams gingen naar binnen bij twee luxe appartementen in het centrum van Eindhoven. Uit het maandenlange onderzoek was gebleken dat daar bijna dagelijks voor grof geld illegaal werd gegokt. Toen de politie binnenkwam werd er volop gespeeld.

De appartementen waren met poker- en dobbeltafels ingericht. Tijdens het nachtelijke onderzoek in de appartementen kreeg de politie zicht op een derde pand, een bedrijfspand in de wijk Woensel. Daar bleek volgens de politie ‘een illegaal gokpaleis’ te zijn ingericht. Eén van de hoofdverdachten werd daar aangehouden.

De vier worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, het faciliteren en exploiteren van illegale kansspelen en casino’s en het witwassen van de opbrengst daarvan.

Rolex horloges

Alle spullen die aan de illegale gokactiviteiten waren gerelateerd zijn in beslag genomen. Verder nam de politie ongeveer 100.000 euro aan contant geld mee. Van de bewoner van één van de appartementen werd een grote hoeveelheid dure merkkleding afgepakt. De politie vermoedt dat de spullen door illegaal vermogen, zoals de opbrengsten uit de illegale casino’s, zijn verkregen, omdat de verdachte op papier geen inkomen heeft.

Verder nam de politie een aantal Rolex horloges en een dure Mercedes personenauto in beslag. In het kader van de verdenking van witwassen is ook beslag gelegd op een banktegoed en op een crypto currency-account.

Van de aangehouden bezoekers zijn de personalia genoteerd. Ze zijn na verhoor vrijgelaten. De vier hoofdverdachten blijven vastzitten, in ieder geval tot woensdag als de rechter-commissaris gaat besluiten over hun voorlopige hechtenis.