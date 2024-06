Criminelen betaalden Interpol-agenten om reizen te plannen

Connect on Linked in

In Moldavië zijn vier mensen aangehouden op verdenking van corruptie. In ruil voor geld verschaften ze aan een criminele organisatie informatie uit het systeem van de zogeheten Red Notices van Interpol. Zo kwamen criminelen te weten welke landen opsporingsbevelen hadden uitgevaardigd. Ze konden zo de risico’s inschatten bij het passeren van grenzen.

Criminele organisatie

Met het Red Notice-systeem van Interpol kunnen politiediensten over de hele wereld snel criminelen lokaliseren en eventueel arresteren, als die door lidstaten worden gezocht.

De Britse National Crime Agency (NCA) zegt dat er criminele organisatie actief was in de cybercriminaliteit, en banden had in Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland.

Deze criminele organisatie kocht de informatie van de functionarissen in Moldavië, aldus de NCA.

Secret Service

Aan het internationale onderzoek deden behalve de NCA ook de Franse autoriteiten, en de Amerikaanse FBI en Secret Service mee.

In het onderzoek naar cybercriminaliteit zijn verschillende terabytes aan gegevens in beslag genomen en zijn doorzoekingen geweest in 33 landen. Uit deze informatie haalde de NCA het bewijs tegen de Moldaviërs.

Geen arrestatiebevel

Om een Red Notice in het systeem van Interpol te krijgen moet een lidstaat de naam van een verdachte opgeven en de reden waarom hij deze op de lijst wil hebben. Het secretariaat-generaal van Interpol doet een formele check om de kennisgeving goed te keuren. De gegevens van een verdachte worden na deze goedkeuring doorgestuurd naar alle 195 lidstaten.

Een Red Notice is geen arrestatiebevel. Ieder land kan zelf beslissen wat er met de informatie gebeurt. Dat betekent dat bijvoorbeeld op Schiphol de Koninklijke Marechaussee vaak personen op de lijst van Interpol signaleert, maar geen actie onderneemt. Er wordt dan meestal wel een foto van het reisdocument van de verdachte persoon gemaakt ter registratie.

Of die registratie dan weer bij Interpol in een database terechtkomt, is niet bekend. Interpol beschikt over grote databases met informatie over personen en misdrijven.

Op ieder moment zijn er in de wereld rond de 70.000 red notices.