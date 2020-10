Criminelen saboteren steeds vaker maïsoogst voor drugsproductie

Criminelen gebruiken steeds vaker ‘maïsterreur’ om agrariërs te dwingen mee te werken aan het fabriceren van drugs op hun eigen erf of land. Dat gebeurt volgens De Stentor met bouten, spijkers of stukken aluminium die aan maïsplanten worden gehangen.

Amper aangifte

Het is onduidelijk hoe vaak het precies gebeurt, omdat gedupeerden amper melding of aangifte doen. Het bedrijf kampt met schade, maar kan niemand aanklagen. Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Noord gebeurt deze sabotage steeds meer en worden de daders vrijwel nooit gepakt.

Kapotte hakselaar

Afgelopen week reed een boer bij Klarenbeek (gemeente Apeldoorn) zijn hakselaar kapot op een bout in het maïsveld, de ijzerdetector in de machine sloeg geen alarm. Later werd op het perceel nog een bout gevonden. In de agrarische sector wordt gewezen op criminelen die boeren op die manier dwingen om mee te werken aan het fabriceren van drugs in een schuur of loods op hun eigen erf, maar bijvoorbeeld ook op het land met wietplantages in een maïsveld.

Schrik van elke boer

IJzer of aluminium in de hakselaar is de schrik van iedere boer, zeker tijdens deze periode wanneer de maïsoogst in volle gang is. Het zorgt voor kapotte machines en een oogst die weggegooid kan worden. Ruwvoer moet noodgedwongen worden weggegooid omdat onduidelijk is of er ijzer in zit. Ook is er gevaar voor omstanders, die door stukjes ijzer via de pijp geraakt kunnen worden.

Buitengebieden in trek

Boerenbedrijven en tuinders krijgen steeds vaker te maken met diefstal van diesel, koperen spuitkoppen en kostbare landbouwmachines op het erf. Ook steken wietkwekerijen en xtc-labs steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal. Al dan niet met (gedwongen) medewerking van de eigenaar. De problemen beperken zich niet tot de bedrijven zelf. De buitengebieden zijn ook in trek als het gaat om de dumping van chemisch afval en drugsafval.

LTO Noord adviseert boeren om vooral aangifte te doen als bij hen doelbewust ijzer of aluminium aan een maïsplant is gehangen.