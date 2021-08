‘Criminelen smokkelden drugs uit Nederland naar Mallorca’

Print This Post

Op Mallorca, Ibiza, in Madrid en Toledo zijn maandag 15 mensen gearresteerd die volgens de Spaanse politie op grote schaal drugs naar het Spaanse vasteland en Mallorca vervoerden. Eerder waren er 33 mensen gearresteerd. Er zijn onder meer twee kilo cocaïne, verschillende hoeveelheden ketamine, marihuana, amfetamine, MDMA en 2CB in beslag genomen.

De verdachten zijn voornamelijk van Colombiaanse afkomst, de anderen zijn Spanjaarden. Het onderzoek liep op Mallorca al sinds begin 2020. De groep hield zich ook bezig met handel in gestolen auto’s, fraude en valsheid in geschrifte. Er zijn deze week 63 dure auto’s en 45 paar kentekenplaten in beslag genomen.

De groep kocht volgens de politie drugs in Nederland. Verder beschikte de groep in Spanje over een cocaïnelab waar cocaïne werd gewonnen uit cocaïnepasta en vervolgens versneden.