Criminelen witwassen drugsgeld via lease-auto’s

Connect on Linked in

Een klein aantal autohandelaren in Nederland houdt zich bezig het met het verkopen van oude lease-auto’s aan criminelen. Die kunnen hiermee hun drugsgelden witwassen. In sommige gevallen gaat het om miljoenenbedragen.

Foto ter illustratie

Contant

In 2018 en 2019 kwam uit politieonderzoek naar voren dat in de autohandel in Nederland contante betaling van honderdduizenden euro’s geen uitzondering waren. Banken gaven daarop aan dat cash-betalingen als gebruikelijk werden gezien in de autobranche.

Onderzoek

De overheid besloot daarop een onderzoek te laten uitvoeren, door het AMLC. Dat is het anti-witwascentrum waarin onder meer politie, justitie en de FIOD met elkaar samenwerken om witwassen te bestrijden, vanuit het belang van de financiële sector.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het aantal contante betalingen in de autohandel mee blijkt te vallen, maar dat er wel een kleine groep autohandelaren bestaat die enorme hoeveelheden cash accepteert.

Drugs

Tijdens onderzoek kwam al naar voren dat een lid van een Libanese organisatie in de drugshandel, in Hoogeveen voor bijna tien miljoen aan auto’s kocht, in contanten.

Internationale misdaadgroeperingen blijken vooral van afgedankte Nederlandse leaseauto’s te houden. Deze criminelen kopen oude leasewagens op met contant geld en verkopen ze weer door, om op die manier hun drugsopbrengsten wit te kunnen wassen.