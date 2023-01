Criminologie-student aangehouden in viervoudige moordzaak VS

Connect on Linked in

De politie in de VS heeft een verdachte aangehouden van een viervoudige moordzaak in de staat Idaho. De verdachte studeerde criminologie, op een universiteit in de buurt van zijn slachtoffers. Hij was geïnteresseerd in het onderwerp seriemoordenaars.

door Joost van der Wegen

Foto: verdachte Bryan Kohberger

Aangehouden

De verdachte is de 28-jarige Bryan Kohberger. Hij werd afgelopen vrijdag aangehouden in de staat Pennsylvania, in het huis van zijn familie. Hij is een student strafrecht en criminologie aan de universiteit van de staat Washington, die grenst aan Idaho. De man is aangeklaagd voor vier gevallen van moord.

Ingebroken

Kohberger zou in de vroege morgen van 13 november 2022 hebben ingebroken in het studentenhuis van de vier slachtoffers, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle en haar vriend Ethan Chapman, en ze met messteken om het leven hebben gebracht. Zij studeerden aan de Universiteit van Idaho, in de plaats Moscow.

In de gaten

De witte Hyundai van Kohberger, die in de buurt van het huis stond geparkeerd, leidde de politie uiteindelijk naar hem toe. Dit duurde zeven weken. Niet duidelijk is nog of Kohberger een relatie tot de vier slachtoffers had. Wel is duidelijk geworden aan de hand van zijn telefoongegevens, dat hij de betrokken studenten al weken in de gaten hield. Achteraf zou hij volgens een bron van Amerikaanse media nog een tijd gezien zijn met handschoenen aan, tijdens bezoeken aan supermarkten.

Lange tijd was er angst onder de studenten van de universiteit van Idaho, omdat de dader nog niet was gepakt. Zij vertrokken en masse uit Moscow, de stad waar de universiteit is gevestigd.

De New York Times schrijft dat Kohberger nog geen twee weken voor de moord ‘enorm betrokken’ deelnam aan een college over de mindset van criminelen. Hij kreeg ook les van een professor, die zich had gespecialiseerd in seriemoordenaars.

De Britse Daily Mail heeft beelden van een body cam van de politie in Moscow, toen zij in september Xana Kernodle bij haar huis spraken, over geluidsoverlast.