Crystal methlab bij Leeuwarden ontdekt

Bij een inval in een loods aan de Canterlânswei in Miedum (bij Leeuwarden) is zondagmiddag een compleet ingericht drugslab aangetroffen. Het lab, dat niet in werking was, bleek ingericht voor de productie van crystal meth. Een 61-jarige man is als verdachte opgepakt.

In het drugslab werd een nog onbekende hoeveelheid grondstoffen voor de productie van methamfetamine aangetroffen. Bij de politie was informatie binnengekomen dat in de loods drugs zouden worden geproduceerd. Een 61-jarige man werd aangehouden bij de actie.

Maandagochtend is de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling) begonnen met de ontmanteling van het laboratorium. Het politie zet het onderzoek voort en is op zoek naar getuigen die in de omgeving verdachte personen of voertuigen hebben gezien.