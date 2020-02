‘Crystal methlab gevonden in pand buitengebied Eemnes’

Connect on Linked in

In het buitengebied van Eemnes (vlakbij Hilversum) is zondagavond een drugslab gevonden bij een huis. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een crystal methlab. De omgeving rond het lab wordt sindsdien bewaakt door zwaarbewapende agenten in kogelvrije vesten. Een 66-jarige man uit Den Haag is opgepakt.

De politie deed zondagavond om 21.00 een inval in een luxe villa aan de Te Veenweg Zuid. Ook hing er om 22.30 lange tijd een politiehelikopter boven de omgeving. In twee schuren werden drugslaboratoria gevonden. Tijdens de inval is een 66-jarige man uit Den Haag aangehouden. Maandagochtend bevestigde de politie dat er een drugslab was aangetroffen in het huis. Nader onderzoek moet vaststellen of het inderdaad om crystal meth gaat.

Droneteam

Forensisch experts en agenten doen momenteel onderzoek bij de woning. Ook is er een speciaal droneteam aanwezig om het terrein vanuit de lucht in kaart te brengen. LFO-experts zijn bezig met de ontmanteling van het drugslab. Een anonieme bron meldt aan Noordhollands Dagblad dat de eigenaar van het pand in Zuid Afrika verblijft en dat hij het pand een jaar geleden heeft verhuurd aan de huidige bewoner.