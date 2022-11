Culemborger (48) vast om grootschalige drugshandel en witwassen

Connect on Linked in

De politie Midden-Nederland heeft zondag een 48-jarige man uit Culemborg aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige drugshandel. Tijdens doorzoekingen in Utrecht, Nieuwegein en Culemborg werden onder andere honderdduizenden euro’s contant geld, drugs, een vuurwapen en meerdere auto’s in beslag genomen.

Gekraakte chats

De politie kwam de verdachte op het spoor na ontsleutelde cryptocommunicatiedata uit een eerder ontmantelde chatdienst. Welke chatdienst is niet bekendgemaakt. De ontcijferde berichten leidden tot aanvullend rechercheonderzoek en doorzoekingen in huizen en bedrijfspanden in Utrecht, Nieuwegein en Culemborg.

Drugs en vuurwapen

De 48-jarige man uit Culemborg werd zondag bij een doorzoeking in die plaats aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige drugshandel. In Utrecht werd een grote hoeveelheid geld, een nog nader te bepalen hoeveelheid drugs, een vuurwapen, pepperspray en goederen ten behoeve van drugshandel aangetroffen en in beslag genomen. Ook werden op de verschillende zoeklocaties auto’s uit het duurdere segment in beslag genomen.

De verdachte zit vast voor verhoor. Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.