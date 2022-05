Connect on Linked in

Op Curaçao is woensdagnacht een amateurvoetballer doodgeschoten. Persbureau ANP meldt dat er schoten vielen vlak voordat de man tegen 21.00 het veld wilde betreden voor een wedstrijd. Een onbekende zou hebben geschoten met een automatisch wapen.

Het incident vond plaats in het SDK-stadion waar een wedstrijd in de tweede divisie plaats zou vinden. Dat is het grootste voetbalstadion van Curaçao. Over toedracht en achtergrond is verder nog niets naar buiten gekomen.