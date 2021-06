‘Curaçaose cocaïnesjeik liep tegen de lamp door excentrieke levensstijl’

Connect on Linked in

De 45-jarige Curaçaoënaar Hajan Anthony Deo Rampersaud, alias Tony, die eind mei werd opgepakt in de Colombiaanse stad Barranquilla, wordt er door justitie van beschuldigd de leider te zijn van een internationale organisatie die zich bezighoudt met drugshandel op Curaçao. “Tony” wordt ook wel de ‘cocaïnesjeik’ genoemd. Dat schrijft de Colombiaanse krant El Tiempo.

Nederland

Deo Rampersaud stond op verzoek van Curaçao sinds december 2019 op de internationale opsporingslijst van Interpol. Daar wordt hij nu vervolgd voor witwassen en internationale drugshandel. Hij zou cocaïne hebben laten smokkelen in speedboten en in speciale narcoboten naar Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.

Arabische stijl

Tony, die Engels, Papiaments en Nederlands spreekt, werd opgepakt een luxe huis in de wijk Villa Campestre in Barranquilla, waarna hij werd overgebracht naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. De vermeende cocaïnesjeik liep tegen de lamp door zijn excentrieke en luxe levensstijl. In Barranquilla stond hij erom bekend dat hij weelderige feesten in Arabische stijl hield, met bezoekers die in dito kleding zijn feesten bezochten.

Deo Rampersaud bezocht exclusieve restaurants en clubs in het gezelschap van een grote groep lijfwachten, wat ertoe leidde dat hij werd beschouwd als een ‘pure narco’. De anti-narcoticapolitie is bezig met een onderzoek naar de eigendommen en bezittingen op naam van derden van de Curaçaoënaar, die een witwasbedrijf zou hebben met het kopen en verkopen van goud.

Clan del Golfo

Het onderzoek wordt gecoördineerd door het Amerikaanse anti-drugsagentschap DEA, dat ook zijn vermeende banden onderzoekt met kopstukken van de zogeheten Clan del Golfo, het grootste drugshandelnetwerk van Colombia.

Volgens de directeur-generaal van de nationale Colombiaanse politie had Deo Rampersaud “typische excentriciteiten van de nieuwe generatie ‘pure narco’s”. Volgens de DEA, FBI en het Verenigd Koninklijk zijn “dergelijke luxeniveaus van jonge drugshandelaren niet gezien sinds de tijd van Pablo Escobar”.