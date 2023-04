‘Dader gruwelijke verkrachting opnieuw in de fout’

Connect on Linked in

De ex-piloot uit Nieuwkoop die ruim vier jaar geleden werd veroordeeld voor de gewelddadige verkrachting, ontvoering en beroving van een vrouw uit Breukelen, heeft zich volgens het Openbaar Ministerie vorige zomer opnieuw schuldig gemaakt aan een verkrachting van een vrouw. Dat schrijft RTV Utrecht. Ingmar S. (50) staat voor die nieuwe zaak volgende week dinsdag terecht bij de rechtbank in Alkmaar.

Gezin

In maart 2018 bedreigde S. op de Kanaaldijk-West in Breukelen een vrouw met een nepvuurwapen. Hij dwong haar naar Nieuwer ter Aa te rijden waar hij haar verkrachtte. Daarna reed hij terug naar zijn eigen auto waar hij het slachtoffer in de kofferbak stopte. Hij sloot de vrouw vervolgens op in een paardentrailer die geparkeerd stond bij het huis waar hij met zijn gezin woonde, in Woerdense Verlaat. Daar verkrachtte hij de vrouw opnieuw.

Uiteindelijk liet hij haar naakt achter langs de weg in Diemen. Ingmar S. kreeg na een eis van tien jaar cel zeven jaar voor deze feiten. Hij kreeg geen tbs omdat er geen stoornis bij hem werd vastgesteld.

Huilen

De nieuwe verdenking is dat hij op 29 juli een vrouw heeft verkracht nadat hij eerst haar polsen met spanbanden had vastgebonden. Verder zou bij de vrouwen tegen de borsten hebben geslagen en haar keel hebben dichtgeknepen. ‘Ik wil je zien huilen, als je niet meewerkt dan doe ik je meer pijn’, zou hij daarbij tegen haar hebben gezegd.