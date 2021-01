Daders aanslag handgranaat ontkwamen in blauwe BMW

Het groepje mannen, waarvan iemand in de nacht van zondag op maandag een handgranaat gooide naar een woning in Rotterdam-Zuid, reed in een blauwe BMW. Die auto is later die nacht in brand gestoken. De politie zegt een groot recherche-onderzoek te zijn gestart naar de zaak.

Rond 02.40 reed een blauwe BMW 5 sedan de straat Kronenburg in. Er stapten meerdere mannen uit. Eén van hen gooide een handgranaat naar een woning. Het explosief kwam op de stoep terecht en de ontploffing ervan veroorzaakte fikse schade aan woningen en auto’s.

De daders reden weg in onbekende richting. Korte tijd later werd op de Vrijenburglaan in Barendrecht een blauwe BMW 5 serie in brand gestoken. De dader(s) gingen ervandoor. De politie gaat ervan uit dat dit de vluchtauto is die de daders in de Kronenburg in Rotterdam hebben gebruikt en heeft het voertuig in beslaggenomen.

Een team van 20 rechercheurs is met het onderzoek bezig. De politie zegt op zoek te zijn naar camerabeelden en getuigen.