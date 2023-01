Daders ontploffing lieten mogelijk Louboutin-sneaker achter (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden verspreid van twee mannen die in december een explosief lieten afgaan bij een woning waar op dat moment een vrouw en twee kinderen aanwezig waren. Zij bleven ongedeerd en kwamen met grote schrik vrij. De explosie was in de nacht van 11 op 12 december 2022 bij een huis in de Rotterdamse wijk Ommoord.

In de omgeving van de getroffen woning is een schoen gevonden die van een dader kan zijn geweest, aldus de politie. Het is een linker sneaker van het designermerk Christian Louboutin.

De politie vraagt of het ‘iemand iets zegt’ dat iemand met maar één schoen thuiskwam op ‘die vroege maandagochtend 12 december’.