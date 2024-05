Datum behandeling wrakingsverzoek zwembadmoord bekend

Connect on Linked in

Op woensdag 15 mei wordt het wrakingsverzoek in de zwembadmoord behandeld, bij het gerechtshof in Leeuwarden. Dit bericht RTV Drenthe. De advocaten van de verdachten willen de raadsheren laten vervangen, nadat een arrest te vroeg was gepubliceerd. Dit zou op vooringenomenheid wijzen, stellen ze.

Uitspraak

In de wraking rondom de zwembadmoordzaak gaat het erom dat het onderzoek nog niet officieel gesloten was, en er toch al een uitspraak online verscheen. Of het wrakingsverzoek gegrond is, daarover moet de wrakingskamer beslissen.

Krijgt de verzoeker gelijk, dan moeten de rechters van de zaak af. En wordt het hoger beroep opnieuw gedaan. Krijgt de verzoeker ongelijk, dan blijft de rechter op de zaak. En gaat alles verder waar het is gebleven. Aan de beslissing van de wrakingskamer kan niet worden getornd. Daarin is geen hoger beroep mogelijk, schrijft de regionale zender.

Cijfers

Landelijk gezien werd in 2009 418 keer een wrakingsverzoek ingediend bij een rechtbank of hof. Dat blijkt uit de cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Hiervan werden 15 verzoeken toegewezen. In 2022 waren er 721 wrakingsverzoeken. In 17 gevallen werd de rechter daadwerkelijk vervangen.

De cijfers van de rechtbank Noord-Nederland gaan terug naar 2013: het jaar waarin de rechtbank door een wetswijziging is ontstaan. In 2013 stond de teller op 53 wrakingsverzoeken. In 2023 waren het er 48. Het jaar 2015 spant in deze periode de kroon met 62 verzoeken, stelt RTV Drenthe vast.

