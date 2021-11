De Gangster Disciples: over “Creep”, “Reesy”, “Stackhouse” en anderen

Connect on Linked in

De Gangster Disciples werd eind jaren zestig in Chicago opgericht door Larry Hoover. Inmiddels heeft de bende tienduizenden leden die actief zijn in meer dan 110 steden, verdeeld over 25 staten. De Amerikaanse autoriteiten maken volop jacht op de Gangster Disciples.

“Creeper da reeper”

Vorige week werd de 35-jarige Brandon Durell Hardison (foto), ook wel bekend als “Creep” of “Creeper da Reeper”, door een federale jury schuldig bevonden aan onder andere moorden en deelname aan een criminele organisatie. Hij is de laatste in een lange rij Gangster Disciples die werd veroordeeld. Hardison was actief in het zogenoemde ‘Clarksville deck’, een regionaal actieve cel binnen de Gangster Disciples. Een kleine greep uit de misdrijven van Hardison: In 2012 vermoordde hij een man die een drugsschuld niet kon voldoen. Tegelijkertijd schoot hij ook de vriendin van de man dood, omdat zij getuige was van de moord op haar vriend. In hetzelfde jaar liquideerde Hardison samen met zijn maat Maurice Burks, alias “Reesy”, een lid van de rivaliserende Bloods-bende in een nachtclub in Clarksville. Daarmee vestigde Hardison zijn naam als geweldsman van de Gangster Disciples. Als beloning kreeg hij een hogere positie binnen de bende.

De Bloods en de Gangster Disciples leven in Tennessee al jaren op voet van oorlog met elkaar, waarbij verschillende dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Een van die slachtoffers was Bloods-lid Jessie Hairstone. Deze 19-jarige werd door Rex Andrew Whitlock, ook wel bekend als “Stackhouse”, onder vuur genomen terwijl hij in zijn rode Chevrolet Caprice reed.

Vice Lords

De Gangster Disciples vechten ook bloedige vetes met andere bendes uit. Het reeds genoemde tweetal “Creep” en “Reesy” was bijvoorbeeld betrokken bij een drive by shooting, waarbij een kogelregen werd afgevuurd op het huis van de rivaliserende Vice Lords-bende. Vier onschuldige voorbijgangers raakten daarbij zwaargewond.

Board members

De Gangster Disciples is een strak georganiseerde criminele organisatie met strenge codes en een strikte hiĆ«rarchie. Zo zijn er per regio ‘gouverneurs’ en ‘assistent-gouverneurs’ die gebruik maken van een veiligheidsdienst met enforcers. De gouverneurs worden gecontroleerd door zogenoemde ‘board members’. Om lid te kunnen van de bende wordt een initiatie ritueel gevolgd dat vaak gepaard gaat met veel geweld. Niet zelden worden leden ter verantwoording geroepen omdat ze zich niet aan de codes van de organisatie hebben gehouden. Ze krijgen dan een boete opgelegd. Als die niet wordt betaald volgt een afstraffing. Daarbij zijn in het verleden verschillende leden van de Gangster Disciples om het leven gekomen. De bende heeft ook een dominante rol in verschillende gevangenissen.

Kind

De bende heeft ook banden met verschillende rappers. Zo werd de 45-jarige Lewis Mobley uit Georgia vorige maand veroordeeld voor het neerschieten van een kind dat het gewaagd had de opnames van een videoclip van een onbekende rapper te verstoren. Het jochie werd geraakt in de borst maar overleefde.

Duitsland

Opvallend is dat leden van de Gangster Disciples ook in Europa vertoefden. In juli 2005 vond er een geweldsincident plaats op een Amerikaanse legerbasis in Hohenecken. Daarbij kwam de militair Juwan Johnson om het leven. Onderzoek wees uit dat het om een uit de hand gelopen introductie ritueel ging van de Gangster Disciples. Om toe te kunnen treden tot de bende moest Johnson een mishandeling doorstaan. Daarbij raakte de militair zo ernstig gewond dat hij de volgende kwam te overlijden. Zes Gangster Disciples-leden werden veroordeeld voor de dood van Johnson.