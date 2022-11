‘De hoop dat Eva nog in leven was’

Connect on Linked in

Justitie heeft donderdag 17 jaar gevangenisstraf geëist tegen de man uit Assen die heeft bekend in 2020 zijn vrouw te hebben vermoord. Hij verborg haar twee jaar lang en dumpte haar tenslotte in een dakkoffer in een kanaal.

Foto is ter illustratie

Door Joost van der Wegen

Verdwijning

‘Ik zal je een keer vermoorden’, schreeuwde de 52-jarige Jan Willem H. uit Assen al eens, terwijl hij met een mes tegenover zijn Hongaarse vrouw stond. Dat verklaarde de dochter van H. tegenover de politie na de verdwijning van haar moeder, in februari 2020. Dit schrijft RTV Drenthe.

Vandaag moest Jan Willem H. voor de rechtbank in Assen verschijnen, verdacht van de zogenaamde dakkoffermoord.

Daad

Dat hij de daad bij het woord had gevoegd, bleek pas twee jaar later. In februari van dit jaar werd er een ontbonden lichaam gevonden in een dakkoffer die in het Oranjekanaal bij Orvelte dreef.

Uit DNA-onderzoek bleek dat het om de Hongaarse Eva Balogh uit Hongarije ging: de echtgenote van Jan Willem H., moeder van het kind. Dit bleek ook uit overeenkomstige tattoos op haar onderarm.

Sprei

H. verklaarde zijn vrouw te hebben gewurgd op een adres in de Rolderstraat. Dat zou gebeurd zijn na het gebruik van een flinke dosis cocaïne. Volgens H. was dat, nadat juist zijn vrouw met een mes voor hem had gestaan.

Na haar enkele weken in een sprei onder zijn bed te hebben bewaard, besloot hij haar lichaam in een dakkoffer te verstoppen, in een garagebox.

Toen zijn vader voorstelde die opslagplaats op te ruimen, raakte hij in paniek. Hij dumpte de dakkoffer in het kanaal. Daarop werd het lichaam van zijn vrouw gevonden. Ondertussen liep er al een rechtshulpverzoek vanuit Hongarije. De familie van de vrouw had haar als vermist opgegeven en maakte zich zorgen.

Verhalen

Terwijl de kinderen van de moeder vermoedden dat er iets met hun moeder was gebeurd, hoonde verdachte dat al die tijd weg. De officier van Justitie donderdag: ‘Hij verzon verhalen die hij weergaf als de waarheid over de verdwijning van Eva, terwijl hij als enige de waarheid kende. De waarheid die hij niet vertelde, die hij geheim hield. Een last voor hem, maar een nog grotere last voor de nabestaanden van Eva, namelijk de onwetendheid wat er was gebeurd, en de hoop dat Eva nog in leven was.’

Als reden voor het langdurig verbergen van het lichaam van zijn vrouw, noemde H. de schaamte ten opzichte van zijn kinderen voor het vermoorden van hun moeder.

Bankrekening

Jan Willem H. wilde niet meewerken aan een psychologisch onderzoek. Hij is eerder veroordeeld geweest voor ernstige vormen van huiselijk geweld. Na het doden van zijn vrouw, haalde hij 5000 euro van haar bankrekening.