In de jaren negentig stonden de Joegoslavische criminelen in de bijzondere belangstelling van de politie. De groep van Jocic werd onder andere met verschillende moorden rond een conflict over een autobedrijf in verband gebracht. In 1992 kreeg Joca drie jaar cel voor schieten op de politie. De politie beschikte ook over informatie dat Jocic en Klepper en Mieremet ruzie hadden over geld en dat Joca mensen zou bedreigen, maar van dat alles werd nooit iets bewezen.